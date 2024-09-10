Над Россией за ночь уничтожено 144 украинских БПЛА

В подмосковском Раменском в результате атаки погибла женщина, еще три человека пострадали. Серьезно повреждены оказались несколько жилых домов. После взрыва в одной из многоэтажек загорелись квартиры на уровне 11-12-го этажей. Позже пожар ликвидировали. Пострадали как минимум 54 квартиры. На месте ЧП организован штаб. Эвакуированных жителей размещают в пунктах временного пребывания. Из-за воздушной угрозы были временно приостановлены полеты в крупнейших московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. На данный момент ограничения на прием и отправку воздушных судов сняты. Сегодняшняя атака стала одной из самых массированных с начала военной операции.