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Автобусная авария на Тайване: погибли 26 туристов из Китая

19 июля 2016 12:18
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Новости Тайваня. На Тайване в аварии погибли 26 пассажиров туристического автобуса. Машина как раз направлялась в аэропорт, откуда туристы предполагали отправиться на родину, в материковый Китай.

То ли по вине водителя, то ли из-за технической неисправности автобус врезался в дорожный отбойник. Машину немедленно охватило пламя, и выбраться из неё не удалось никому, кроме водителя. Он и добровольцы-помощники в течение 20 минут пытались усмирить пламя, но тщетно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Фотофакт # Авария

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