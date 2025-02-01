Автобус с туристами из России слетел с дороги и застрял на горе в Таиланде – Matichon.

Автобус с туристами утратил управление и съехал в кювет на острове Пхукет, пишет ТАСС со ссылкой на газету Matichon.

Известно, что в транспортном средстве находились 8 туристов, двое из которых – россияне. По словам генерального консула РФ в провинции Пхукет Егора Иванова, таиландские врачи сообщили, что россияне от госпитализации отказались, их здоровье опасений не вызывает.

В результате ДТП пострадала гражданка Таиланда, она получила травмы легкой степени. Также в автобусе находились 4 граждан КНР и 1 гражданин ФРГ.