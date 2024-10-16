Авиакомпания «Люфтганза» получила рекордный штраф за дискриминацию пассажиров

Крупнейшая немецкая авиакомпания «Люфтганза» получила в США рекордный штраф в 4 миллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Весьма неожиданной оказалась причина, перевозчика обвиняют в дискриминации пассажиров, евреев. Как выяснилось, компания не пустила на борт самолета, направлявшегося во Франкфурт, 128 человек в традиционной ортодоксальной иудейской одежде.

Как объяснил командир воздушного судна, некоторые из них отказались следовать инструкциям экипажа. В результате в посадке на самолет отказали всем пассажирам, которых посчитали евреями.

В руководстве авиакомпании, которая понесла серьезные убытки (причем как финансовые, так и репутационные) извинились за инцидент и заявили, что перевозчик «нетерпим к расизму, антисемитизму и дискриминации любого рода».