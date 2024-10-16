Прямой эфир

Вашингтон давит на Киев с призывом мобилизовать граждан с 18 лет

16 октября 2024 07:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По словам советника главы офиса президента Украины Сергея Лещенко, в Вашингтоне потребовали от Киева снижения мобилизационного возраста до 18 лет, пишет ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский находится под давлением представителей Демократической и Республиканской партий Соединенных Штатов Америки, сообщил Лещенко. По мнению политиков, необходимо начать мобилизовать украинцев в возрасте от 18 до 25. Так, представителями партий приводится пример, когда США вели боевые действия на территории Вьетнама, то туда отправляли начиная с 19 лет.

На данный момент президент Украины Владимир Зеленский «не уступил», заявил Лещенко.

# Международная политика # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
Макрон напомнил Нетаньяху, что Израиль был создан указом ООН
16 октября 2024 06:53

Макрон напомнил Нетаньяху, что Израиль был создан указом ООН

В Эстонии на треть снизят пособие по уходу за ребёнком
16 октября 2024 06:46

В Эстонии на треть снизят пособие по уходу за ребёнком

Энергокризис вызвал шоковую волну в экономике Британии
16 октября 2024 06:19

Энергокризис вызвал шоковую волну в экономике Британии