Военная группировка «Восток» ВС РФ нанесла свыше 10 ударов по пунктам сосредоточения сил и средств ВСУ на Запорожском направлении. Целями стали живая сила и техника ВС Украины в районах населенных пунктов Пятихатки, Роботино и Приютное. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки подполковник Олег Чехов, пишет РИА Новости.

В районе Новодаровки была пресечена ротация боевиков, а также ликвидирована разведывательная группа ВСУ в районе Мирного. Также в направлении Работино были ликвидированы танки, боевая бронированная машина и минометный расчет ВСУ. Артиллерия также уничтожила буксируемую гаубицу в районе Червоной Криницы.

На Южнодонецком направлении при поддержке огня артиллерии передовыми подразделениями группы «Восток» были разгромлены две разведгруппы ВСУ к западу от Макаровки. В ходе контрбатарейных боев были уничтожены минометный расчет к востоку от Урожайного, гаубица «Мста-Б» в районе Великой Новоселки и контрбатарейная станция в районе Водяного.

Кроме того, армейская авиация «Востока» атаковала скопления войск в районе Старомайорского. Экипаж зенитно-ракетного комплекса «Оса» сбил два БПЛА «Фурия» и две «Валькирии».