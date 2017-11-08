Авария на заводе в Турции: три человека погибли, еще несколько могут находиться под завалами

Новости Турции. Авария на заводе в Турции унесла, по меньшей мере, жизни трех человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о лакокрасочном предприятии в городе Бурса на западе страны.
Новости Турции. Авария на заводе в Турции унесла, по меньшей мере, жизни трех человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о лакокрасочном предприятии в городе Бурса на западе страны.
В одном из цехов взорвался паровой котел, после чего обрушились стены помещения. На место трагедии прибыли спасатели и медики. Есть сведения о нескольких пострадавших. Не исключено, что под завалами могут находиться рабочие.
Развернута поисково-спасательная операция.