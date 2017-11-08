Прямой эфир

Авария на заводе в Турции: три человека погибли, еще несколько могут находиться под завалами

08 ноября 2017 14:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Турции. Авария на заводе в Турции унесла, по меньшей мере, жизни трех человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о лакокрасочном предприятии в городе Бурса на западе страны.

Авария на заводе в Турции: три человека погибли, еще несколько могут находиться под завалами-1

В одном из цехов взорвался паровой котел, после чего обрушились стены помещения. На место трагедии прибыли спасатели и медики. Есть сведения о нескольких пострадавших. Не исключено, что под завалами могут находиться рабочие.

Развернута поисково-спасательная операция.

# Взрыв в Турции # Фотофакт # Авария

Другие новости рубрики

Все новости
Концентрация смога в Нью-Дели в 15 раз превысила норму: закрыты школы, аэропорты работают с перебоями
08 ноября 2017 12:22

Концентрация смога в Нью-Дели в 15 раз превысила норму: закрыты школы, аэропорты работают с перебоями

Пожар в жилом доме в центре Стокгольма: несколько человек госпитализированы, дом сгорел дотла
08 ноября 2017 08:48

Пожар в жилом доме в центре Стокгольма: несколько человек госпитализированы, дом сгорел дотла

МЧС России отправило самолет с гуманитарной помощью жертвам тайфуна во Вьетнаме
08 ноября 2017 08:35

МЧС России отправило самолет с гуманитарной помощью жертвам тайфуна во Вьетнаме