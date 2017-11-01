Атака на Нью-Йорк в Хэллоуин: что известно о теракте на Манхэттене

Новости США. Ист-Сайд – один их крупнейших районов Манхэттена в Нью-Йорке. 22:05 по минскому времени белый пикап, взятый в аренду за 19 долларов, влетел на велодорожку.
Это была не ошибка управления, машина давила людей. Шесть человек погибли.
Медики увезли еще 12 пострадавших в больницу, в которой двое скончались от полученных ран. А красный маршрут белого пикапа закончился на желтом детском автобусе – ребят везли домой с занятий.
Водитель – предположительно 29-летний выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов. Семь лет назад он приехал по грин-карте за американской мечтой, а этой ночью оказался прямо в символе ее воплощения – Манхэттене – вооруженный пейнтбольным и пневматическим ружьем. Попытался скрыться, однако полиция ранила его в живот, и сейчас преступник в больнице. В какой – неизвестно.
Мы ждали выстрела в любую минуту: очевидцы теракта в Нью-Йорке
Сейчас Ист-Сайд оцепили.
В окровавленном пикапе нашли несколько записок, а в них – клятва верности Исламскому государству.
Однако стражи порядка, как и правительство США, осторожны в суждениях. Это уже точно теракт, а вот сделал его организованный экстремист или «одинокий волк джихада» (то есть просто ими вдохновленный) – ребус, для решения которого подключили ФБР.