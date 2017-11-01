Атака на Нью-Йорк в Хэллоуин: что известно о теракте на Манхэттене

Новости США. Ист-Сайд – один их крупнейших районов Манхэттена в Нью-Йорке. 22:05 по минскому времени белый пикап, взятый в аренду за 19 долларов, влетел на велодорожку.

Это была не ошибка управления, машина давила людей. Шесть человек погибли.

Медики увезли еще 12 пострадавших в больницу, в которой двое скончались от полученных ран. А красный маршрут белого пикапа закончился на желтом детском автобусе – ребят везли домой с занятий.