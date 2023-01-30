Армия Великобритании в плачевном состоянии, несмотря на миллиардные инвестиции

Новости Великобритании. Британская армия находится в крайне плачевном состоянии. Даже несмотря на многомиллиардные инвестиции на протяжении двух десятилетий. Об этом заявил глава комитета по обороне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наиболее уязвимы сухопутные войска. Поскольку практически всей военной технике более 20, 30, а то и 50 лет. Кроме того, в стране сильно сократилось количество танков. Еще пару десятилетий назад Британия имела на вооружении 900, а сейчас – только 148. При этом новые модели техники поступят на вооружение королевства только через несколько лет.