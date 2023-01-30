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Армия Великобритании в плачевном состоянии, несмотря на миллиардные инвестиции

30 января 2023 20:02
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Новости Великобритании. Британская армия находится в крайне плачевном состоянии. Даже несмотря на многомиллиардные инвестиции на протяжении двух десятилетий. Об этом заявил глава комитета по обороне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Армия Великобритании в плачевном состоянии, несмотря на миллиардные инвестиции-1

Наиболее уязвимы сухопутные войска. Поскольку практически всей военной технике более 20, 30, а то и 50 лет. Кроме того, в стране сильно сократилось количество танков. Еще пару десятилетий назад Британия имела на вооружении 900, а сейчас – только 148. При этом новые модели техники поступят на вооружение королевства только через несколько лет.

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# Армия # Новости Великобритании # Фотофакт

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