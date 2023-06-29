Археологи обнаружили необычную фреску в Италии

Новости Италии. Археологи обнаружили необычную фреску в Помпеях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На ней был изображен часто встречающийся натюрморт: кубок с вином на серебряном подносе, фрукты, а также хлебная лепешка. И как предположили исследователи, лепешка – предок современной пиццы. Правда, фреску создали в I веке нашей эры. Тогда пицца в нашем понимании была еще неизвестна. Римляне просто не использовали ее главные ингредиенты, такие как помидоры и моцарелла. Но вполне могло существовать блюдо-прототип.