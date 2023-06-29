Археологи обнаружили необычную фреску в Италии
Новости Италии. Археологи обнаружили необычную фреску в Помпеях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На ней был изображен часто встречающийся натюрморт: кубок с вином на серебряном подносе, фрукты, а также хлебная лепешка. И как предположили исследователи, лепешка – предок современной пиццы. Правда, фреску создали в I веке нашей эры. Тогда пицца в нашем понимании была еще неизвестна. Римляне просто не использовали ее главные ингредиенты, такие как помидоры и моцарелла. Но вполне могло существовать блюдо-прототип.
Габриэль Цухтригель, директор археологического парка:
Очевидно, что это не пицца, но, возможно, она могла быть далеким предком этого блюда. В любом случае, изображение имеет свою ценность и цену. Удивительно, что простая пища изображена с драгоценным серебряным подносом.
Как отметил министр культуры страны, Помпеи не перестают удивлять и скрывают еще множество секретов. Римский город был уничтожен извержением Везувия в 79 году нашей эры. Слой вулканического пепла покрыл строения, что позволило им хорошо сохраниться. Поэтому регион часто удивляет археологическими находками.