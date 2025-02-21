Аргенціна сутыкнулася з падзеннем ураджайнасці сельгаскультур

Во Франции дефицит пенсионного фонда составил 6,6 млрд евро

По прогнозам аналитиков, в будущем показатель вырастет более чем в два раза. До конца десятилетия ожидается стабилизация за счет пенсионной реформы. Однако затем ее эффект ослабнет, а общий дефицит значительно вырастет, отмечают эксперты.