Прямой эфир

Аргенціна сутыкнулася з падзеннем ураджайнасці сельгаскультур

21 февраля 2025 06:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Аргенціна сутыкнулася з падзеннем ураджайнасці сельгаскультур. З-за засухі скарацілася вытворчасць пшаніцы, ячменю, кукурузы, соі, бабовых і сланечніка, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Аргенціна сутыкнулася з падзеннем ураджайнасці сельгаскультур-2

Звычайна ўжо ў лютым фермеры збіраюць ураджай і размяркоўваюць яго па збожжасховішчах. Аднак з-за анамальна працяглай адсутнасці ападкаў ураджай не выспявае, а палi перасыхаюць. Эксперты мяркуюць, што сёлета аб'ём сельскагаспадарчай прадукцыі можа скарацiцца на мільёны тон у параўнанні з папярэднім годам. Мясцовыя фермеры ўжо нясуць значныя страты. Каб пераадолець крызіс, у якасці часовых мер мясцовыя ўлады вырашылі знізіць падаткі на экспарт аграрнай прадукцыі да канца чэрвеня. Але сапраўды сітуацыю могуць выправіць толькі багатыя ападкі.

# Новости Аргентины

Другие новости рубрики

Все новости
Во Франции дефицит пенсионного фонда составил 6,6 млрд евро
20 февраля 2025 19:49

Во Франции дефицит пенсионного фонда составил 6,6 млрд евро

Страны Евросоюза одобрили новый пакет санкций против России
20 февраля 2025 19:48

Страны Евросоюза одобрили новый пакет санкций против России

В Берлине проходит 48-часовая забастовка сотрудников общественного транспорта
20 февраля 2025 16:53

В Берлине проходит 48-часовая забастовка сотрудников общественного транспорта