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Антонов: запрет на импорт урана из РФ станет ударом по самим Штатам

14 мая 2024 09:22
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Введенный запрет на импорт урана из Российской Федерации в Соединенные Штаты ударит по самим штатам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.

При этом он заметил, что Москва реализует свои урановые проекты в зарубежных странах.

«Финансовые потери для США будут куда больше, чем для России», – сказал он.

Так он прореагировал на закон, подписанный Джо Байдейном, о введении запрета на импорт в США российского урана.

Посол указал, что Белый дом стремится нанести стратегическое экономическое поражение, но шаг Байдена по удару по России - это выпад не только для российской стороны, но и всего мирового рынка уранового топлива для атомных электростанций.

# Международная политика

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