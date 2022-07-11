Аномальная жара в Испании. Температура поднялась до +43

Новости Испании. В Испании установилась аномальная жара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Столбики термометров поднялись до +43 градусов.

На этом фоне местные власти предупреждают о высоком риске возникновения лесных пожаров. Местных жителей просят, по возможности, находиться в тени и пить много воды. По сообщениям синоптиков, на резкое увеличение температуры повлиял горячий воздушный фронт из Северной Африки. А жара продлится еще несколько дней.