Прямой эфир

Аномальная жара в Испании. Температура поднялась до +43

11 июля 2022 11:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. В Испании установилась аномальная жара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Столбики термометров поднялись до +43 градусов.

Аномальная жара в Испании. Температура поднялась до +43-1

На этом фоне местные власти предупреждают о высоком риске возникновения лесных пожаров. Местных жителей просят, по возможности, находиться в тени и пить много воды. По сообщениям синоптиков, на резкое увеличение температуры повлиял горячий воздушный фронт из Северной Африки. А жара продлится еще несколько дней.  

# Погода # Новости Испании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Латвия является лидером по росту цен среди стран Европы. Инфляция превышает 19%
11 июля 2022 10:59

Латвия является лидером по росту цен среди стран Европы. Инфляция превышает 19%

На Чили обрушилась снежная буря. В стране транспортный коллапс
11 июля 2022 08:26

На Чили обрушилась снежная буря. В стране транспортный коллапс

Страна движется в неправильном направлении. Американцы недовольны политикой Вашингтона
11 июля 2022 08:19

Страна движется в неправильном направлении. Американцы недовольны политикой Вашингтона