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Названа вероятная причина сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

04 июля 2019 08:43
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Новости мира. Facebook, Instagram и WhatsApp сообщили о полном восстановлении работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Названа вероятная причина сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp-1

Масштабный сбой в популярных соцсетях произошел вечером 3 июля. Пользователи не могли загрузить или отправить фотографии, видео и другие файлы.

Названа вероятная причина сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp-4

Технические неполадки в работе сервисов наблюдались по всему миру. Больше всего жалоб поступило от жителей США и Европы, затронул сбой и Беларусь. По словам представителя компании, причиной стала некая ошибка, которую допустили при «регулярном техническом обслуживании».

# Интернет # Фотофакт

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