Названа вероятная причина сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

Новости мира. Facebook, Instagram и WhatsApp сообщили о полном восстановлении работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Facebook, Instagram и WhatsApp сообщили о полном восстановлении работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Масштабный сбой в популярных соцсетях произошел вечером 3 июля. Пользователи не могли загрузить или отправить фотографии, видео и другие файлы.
Технические неполадки в работе сервисов наблюдались по всему миру. Больше всего жалоб поступило от жителей США и Европы, затронул сбой и Беларусь. По словам представителя компании, причиной стала некая ошибка, которую допустили при «регулярном техническом обслуживании».