Названа вероятная причина сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

Новости мира. Facebook, Instagram и WhatsApp сообщили о полном восстановлении работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабный сбой в популярных соцсетях произошел вечером 3 июля. Пользователи не могли загрузить или отправить фотографии, видео и другие файлы.