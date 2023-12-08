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Американский Конгресс блокирует выделение дополнительных средств Украине

08 декабря 2023 08:34
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Вашингтон не может дать Киеву гарантий относительно продолжения военной помощи. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям, как стало известно в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американский Конгресс блокирует выделение дополнительных средств Украине-1

Джон Кирби отметил, что запасов США осталось на несколько недель интенсивной поддержки. А выделение дополнительных средств блокирует Конгресс, который отказывается утверждать запрос американской администрации. Ранее в местных СМИ появилась информация, что глава Пентагона даже угрожал конгрессменам. Он предлагал отправить их родственников сражаться с Россией. Однако и запугивание не изменило мнения политиков.

# Международная политика # Джон Кирби # Фотофакт

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