Американский Конгресс блокирует выделение дополнительных средств Украине

Вашингтон не может дать Киеву гарантий относительно продолжения военной помощи. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям, как стало известно в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Джон Кирби отметил, что запасов США осталось на несколько недель интенсивной поддержки. А выделение дополнительных средств блокирует Конгресс, который отказывается утверждать запрос американской администрации. Ранее в местных СМИ появилась информация, что глава Пентагона даже угрожал конгрессменам. Он предлагал отправить их родственников сражаться с Россией. Однако и запугивание не изменило мнения политиков.