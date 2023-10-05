Американский генерал назвал две ошибки Байдена в украинском конфликте

Бывший главнокомандующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес раскритиковал американского президента Джо Байдена за его подходы к решению украинского конфликта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Rzeczpospolita.

Он отметил две основные ошибки президента США. Во-первых, Байден не смог определить конкретную цель американской помощи Украине, объем которой насчитывает более 50 млрд долларов. Во-вторых, Ходжес считает, что Байден слишком опасается ядерной угрозы со стороны России. По его словам, это связано с тем, что в команду Байдена входит много бывших чиновников администрации Обамы, которые охотно идут на диалог с Москвой.