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Американская IT-корпорация уволит 12 тысяч сотрудников из-за снижения продаж

20 апреля 2016 08:14
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Новости США. Одна из крупнейших американских IT-корпораций уволит 12 тысяч сотрудников из-за снижения продаж. В компании заявили, что реализация продукции в первом квартале года была значительно ниже, чем ожидалось. При этом рынок не показывает признаков не только роста, но и выравнивания.

Исполнительный директор корпорации сообщил, что масштабное сокращение штата является тяжелым шагом, однако оно поможет предприятию сохранить потенциал для развития в новых сферах деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Безработица

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