Американская IT-корпорация уволит 12 тысяч сотрудников из-за снижения продаж

Новости США. Одна из крупнейших американских IT-корпораций уволит 12 тысяч сотрудников из-за снижения продаж. В компании заявили, что реализация продукции в первом квартале года была значительно ниже, чем ожидалось. При этом рынок не показывает признаков не только роста, но и выравнивания.

Исполнительный директор корпорации сообщил, что масштабное сокращение штата является тяжелым шагом, однако оно поможет предприятию сохранить потенциал для развития в новых сферах деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.