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Американец получил штраф в 190 долларов за выгул питона без поводка

11 апреля 2017 06:25
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Новости США. Жителя американского штата Южная Дакота оштрафовали за выгул питона без поводка. Хозяин двухметровой змеи рассказал, что во время прогулки к нему подошел полицейский и потребовал взять питомца на привязь. Мужчина подумал, что это шутка и проигнорировал указание.

Однако через некоторое время на имя американца пришел штраф в размере 190 долларов. В службе по контролю за животными пояснили, что под действие местного законодательства попадают все без исключения домашние питомцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Правила содержания домашних животных

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