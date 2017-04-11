Американец получил штраф в 190 долларов за выгул питона без поводка

Новости США. Жителя американского штата Южная Дакота оштрафовали за выгул питона без поводка. Хозяин двухметровой змеи рассказал, что во время прогулки к нему подошел полицейский и потребовал взять питомца на привязь. Мужчина подумал, что это шутка и проигнорировал указание.

Однако через некоторое время на имя американца пришел штраф в размере 190 долларов. В службе по контролю за животными пояснили, что под действие местного законодательства попадают все без исключения домашние питомцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.