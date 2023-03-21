Александр Лукашенко поздравил президента Ирана и народ этой страны с праздником Навруз

Новости Ирана. Иран отмечает один из самых популярных и любимых праздников Навруз – день начала Нового года по астрономическому календарю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Готовиться к нему иранцы начинают задолго до наступления. Последние дни уходящего года проходят под знаком великой уборки. Причем порядок они наводят не только в своих домах – жители страны чистят и моют даже улицы городов. После того как Новый год наступил, иранцы по традиции ходят в гости друг к другу, родственникам и друзьям, дарят подарки и устраивают застолья.