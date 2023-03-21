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Александр Лукашенко поздравил президента Ирана и народ этой страны с праздником Навруз

21 марта 2023 08:49
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Новости Ирана. Иран отмечает один из самых популярных и любимых праздников Навруз – день начала Нового года по астрономическому календарю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Готовиться к нему иранцы начинают задолго до наступления. Последние дни уходящего года проходят под знаком великой уборки. Причем порядок они наводят не только в своих домах – жители страны чистят и моют даже улицы городов. После того как Новый год наступил, иранцы по традиции ходят в гости друг к другу, родственникам и друзьям, дарят подарки и устраивают застолья.

Александр Лукашенко поздравил президента Ирана и народ этой страны с праздником Навруз-1

С праздником Навруз президента Ирана, а также народ этой страны поздравил Александр Лукашенко. Глава государства пожелал Эбрахиму Раиси и всем иранцам отличного здоровья и благополучия.

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# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Эбрахим Раиси # Фотофакт

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