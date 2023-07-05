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Александр Лукашенко поздравил президента и народ Венесуэлы с Днём Независимости

05 июля 2023 07:31
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Новости Венесуэлы. Венесуэла отмечает День Независимости. 5 июля 1811 года в результате вооруженного восстания страна перестала быть испанской колонией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил президента и народ Венесуэлы с Днём Независимости-1

Этот праздник особо почитаем свободолюбивыми венесуэльцами. В Каракасе традиционно его отмечают масштабным парадом, по всей стране проходят массовые гулянья, звучит музыка. С национальным праздником президента страны и народ Венесуэлы поздравил Александр Лукашенко. Он пожелал Николасу Мадуро отличного здоровья и плодотворной деятельности при выполнении ответственной государственной миссии, а венесуэльцам – мира и благополучия

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Николас Мадуро # Новости Венесуэлы # Фотофакт

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