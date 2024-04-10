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Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Мозамбика в связи с крушением судна

10 апреля 2024 16:51
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Растет число погибших в результате крушения судна у Мозамбика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списке жертв уже 96 фамилий. Среди погибших есть дети. Еще 26 человек считаются пропавшими без вести.

Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Мозамбика в связи с крушением судна-1

Из всех, кто находился на борту, спасти удалось лишь пятерых. Местные власти отмечают, что лодка не имела права перевозить людей – у судна не было соответствующей лицензии. По документам оно предназначалось для рыбной ловли, но при этом было переполнено пассажирами. Напомним, что ЧП произошло в понедельник, 8 апреля. Лодка перевозила людей, которые пытались таким образом спастись от вспышки холеры у себя на родине. В связи с трагедией искренние соболезнования главе Мозамбика направил Александр Лукашенко. Белорусский лидер адресовал слова поддержки родным и близким пострадавших и всему народу этой страны.

# Кораблекрушения # Александр Лукашенко

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