Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Мозамбика в связи с крушением судна

Растет число погибших в результате крушения судна у Мозамбика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списке жертв уже 96 фамилий. Среди погибших есть дети. Еще 26 человек считаются пропавшими без вести.

Из всех, кто находился на борту, спасти удалось лишь пятерых. Местные власти отмечают, что лодка не имела права перевозить людей – у судна не было соответствующей лицензии. По документам оно предназначалось для рыбной ловли, но при этом было переполнено пассажирами. Напомним, что ЧП произошло в понедельник, 8 апреля. Лодка перевозила людей, которые пытались таким образом спастись от вспышки холеры у себя на родине. В связи с трагедией искренние соболезнования главе Мозамбика направил Александр Лукашенко. Белорусский лидер адресовал слова поддержки родным и близким пострадавших и всему народу этой страны.