Александр Лукашенко направил премьер-министру Пакистана соболезнования в связи с трагедией на железной дороге

Новости Пакистана. Более 70 человек стали жертвами ЧП на северо-западе Пакистана. Еще около 40 граждан получили сильнейшие ожоги и другие травмы. Все они доставлены в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Пакистана. Более 70 человек стали жертвами ЧП на северо-западе Пакистана. Еще около 40 граждан получили сильнейшие ожоги и другие травмы. Все они доставлены в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В пассажирском поезде во время движения взорвались газовые баллоны для приготовления еды. Вспыхнувшее пламя молниеносно распространилось на несколько вагонов. Пытаясь спастись, люди на ходу выпрыгивали из горящего состава. Большинство из них погибли. На месте инцидента продолжают работать спасатели.
Соболезнования в связи с трагедией премьер-министру Пакистана направил президент Беларуси Александр Лукашенко.