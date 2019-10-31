Александр Лукашенко направил премьер-министру Пакистана соболезнования в связи с трагедией на железной дороге

Новости Пакистана. Более 70 человек стали жертвами ЧП на северо-западе Пакистана. Еще около 40 граждан получили сильнейшие ожоги и другие травмы. Все они доставлены в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.