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Актер Кологривый арестован на 7 суток за дебош в баре Новосибирска

21 марта 2024 07:32
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Актер Никита Кологривый арестован на семь дней Центральным районным судом Новосибирска за совершение мелкого хулиганства. Об этом пишет ТАСС.

При этом прокуратура ходатайствовала об аресте его на 15 суток за совершение грубого нарушения общественного порядка.

В ночь на 20 марта актер, будучи в одном из баров города, демонстрировал неуважение к обществу, наносил удары персоналу и домогался до сотрудницы бара. Кологривый признал свою вину и пояснил свои поступки усталостью и состоянием алкогольного опьянения. Он высказал сожаление, что из-за ареста он не сможет поехать к детям в больницу Новосибирска и посетить храм Александра Невского.

# Звезды

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