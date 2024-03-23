Акция «Восстановим леса вместе!» стартовала в Беларуси
Чтобы снимки Беларуси из космоса не теряли своих изумрудных красок, а страна сохранила статус самой зеленой в Европе, белорусы активно принимают участие в традиционной акции «Восстановим лес вместе!» Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Официальный старт ей 23 марта дал министр лесного хозяйства в Белыничском лесхозе Могилевской области, где на участке будут высажены порядка 12 тысяч деревьев. Основные породы – ель и сосна. Всего 2024 году в рамках акции будет высажено не меньше 6,5 гектара леса.
Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:
В прошлом году в акции приняло участие около 100 тысяч человек. Это официальные данные, люди, которые приходили в лесничество, получали инструмент, посадочный материал. И я уверен, что в этом году будет не меньше. Основная цель акции – это, конечно, проявить бережное отношение к природе.
Александра Драевич, участница акции «Восстановим леса вместе!»:
Лес – это, как говорила моя бабушка, дыхание нашей планеты. Поэтому его круглый год нужно возобновлять. То есть и осенние посадки нужно совершать, и также весенние.
Дмитрий Карканица, участник акции «Восстановим леса вместе!»:
Вы, наверное, слышали фразу, что Беларусь является легкими Европы, что в Беларуси наибольшая лесистость. Мы, наши предки и наши, надеюсь, будущие потомки будут продолжать садить, помогать, чтобы так и оставалось, так и было дальше.
За последние 10 лет объемы лесовосстановления в Беларуси увеличились вдвое. Каждый год в стране появляется от 25 до 40 тысяч гектаров новых посадок. Акция «Восстановим лес вместе!» продлится до 20 апреля. Оставить на земле зеленый след и позаботиться о природе может каждый. Саженцами и инвентарем лесхозы готовы обеспечить всех желающих.