Акция «Восстановим леса вместе!» стартовала в Беларуси

Чтобы снимки Беларуси из космоса не теряли своих изумрудных красок, а страна сохранила статус самой зеленой в Европе, белорусы активно принимают участие в традиционной акции «Восстановим лес вместе!» Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальный старт ей 23 марта дал министр лесного хозяйства в Белыничском лесхозе Могилевской области, где на участке будут высажены порядка 12 тысяч деревьев. Основные породы – ель и сосна. Всего 2024 году в рамках акции будет высажено не меньше 6,5 гектара леса.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

В прошлом году в акции приняло участие около 100 тысяч человек. Это официальные данные, люди, которые приходили в лесничество, получали инструмент, посадочный материал. И я уверен, что в этом году будет не меньше. Основная цель акции – это, конечно, проявить бережное отношение к природе.

Александра Драевич, участница акции «Восстановим леса вместе!»:

Лес – это, как говорила моя бабушка, дыхание нашей планеты. Поэтому его круглый год нужно возобновлять. То есть и осенние посадки нужно совершать, и также весенние.

Дмитрий Карканица, участник акции «Восстановим леса вместе!»:

Вы, наверное, слышали фразу, что Беларусь является легкими Европы, что в Беларуси наибольшая лесистость. Мы, наши предки и наши, надеюсь, будущие потомки будут продолжать садить, помогать, чтобы так и оставалось, так и было дальше.