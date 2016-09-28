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Акции протеста в США: полицейские застрелили афроамериканца по расовым мотивам?

28 сентября 2016 12:10
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Новости США. В США новые акции протеста по поводу застреленного афроамериканца. Теперь уже в Калифорнии. Митингующие выкрикивают злобные лозунги, утверждая, что полицейские застрелили мужчину по расовым мотивам.

Ранее афроамериканец, в которого выстрелили правоохранители, скончался в больнице. Огнестрельного оружия при нем не обнаружили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.     

В последние годы в США обострилась дискуссия на тему неправомерного применения силы полицейскими, особенно в отношении афроамериканцев.

Ряд таких случаев привел к массовым беспорядкам. К примеру, аналогичные уличные волнения проходят в последние дни в штате Северная Каролина.

# Акции протеста

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