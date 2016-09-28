Ожесточенные бои в Алеппо: убиты 40 детей

Новости Сирии. В восточной части сирийского города Алеппо идут ожесточенные бои. В одном из крупных жилых районов правительственные войска при поддержке своих союзников пытаются вытеснить силы вооруженной оппозиции, которые контролируют эту часть города.

Из-за недельной бомбардировки осажденного города погибли более 200 человек, 40 из них – дети.

Такие данные на днях подтвердил сирийский правозащитный центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перемирие, о котором договорились стороны, перестало действовать после авиаудара 19 сентября по гуманитарной автоколонне.