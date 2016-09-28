Прямой эфир

Ожесточенные бои в Алеппо: убиты 40 детей

28 сентября 2016 12:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Сирии. В восточной части сирийского города Алеппо идут ожесточенные бои. В одном из крупных жилых районов правительственные войска при поддержке своих союзников пытаются вытеснить силы вооруженной оппозиции, которые контролируют эту часть города.

Из-за недельной бомбардировки осажденного города погибли более 200 человек, 40 из них – дети.

Такие данные на днях подтвердил сирийский правозащитный центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.     

Перемирие, о котором договорились стороны, перестало действовать после авиаудара 19 сентября по гуманитарной автоколонне.

# Война в Сирии

Другие новости рубрики

Все новости
Первые теледебаты Клинтон и Трампа смотрели 84 миллиона человек: победила Хиллари
28 сентября 2016 09:17

Первые теледебаты Клинтон и Трампа смотрели 84 миллиона человек: победила Хиллари

80% городских жителей нечем дышать из-за смога – ВОЗ
28 сентября 2016 09:13

80% городских жителей нечем дышать из-за смога – ВОЗ

Плюс 40 и много сухостоя: почему в Калифорнии месяцами горят леса?
28 сентября 2016 09:09

Плюс 40 и много сухостоя: почему в Калифорнии месяцами горят леса?