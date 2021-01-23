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Акции протеста в России: в Уфе силовиков забросали снегом, а в Екатеринбурге – дымовыми шашками

23 января 2021 14:06
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Новости России. Провокации, столкновения и задержания – в России проходят несанкционированные акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акции протеста в России: в Уфе силовиков забросали снегом, а в Екатеринбурге – дымовыми шашками-1

Несмотря на запреты властей и многочисленные предупреждения, сотни человек вышли на улицы городов. К митингам их призвали арестованный блогер Навальный и его сторонники.

Акции протеста в России: в Уфе силовиков забросали снегом, а в Екатеринбурге – дымовыми шашками-4

Схожесть этих демонстраций со сценарием белорусских протестов довольно сложно отрицать. В Хабаровске митингующие с кричалками и под музыку водили хороводы, после чего двинулись маршем по городу. В Уфе силовиков забросали снегом, а в Екатеринбурге – дымовыми шашками.

Акции протеста в России: в Уфе силовиков забросали снегом, а в Екатеринбурге – дымовыми шашками-7

На фоне провокаций со стороны активистов возникают стычки с правоохранителями. Полицейские, не церемонясь, применяют силу. Уже известно о более чем 400 задержанных в регионах.

Акции протеста в России: в Уфе силовиков забросали снегом, а в Екатеринбурге – дымовыми шашками-10

Жесткие аресты проходят и в Москве. Движение в районе Пушкинской площади перекрыто. Дежурят десятки омоновцев и полицейских.

# Акции протеста # Алексей Навальный # Фотофакт

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