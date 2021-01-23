Акции протеста в России: в Уфе силовиков забросали снегом, а в Екатеринбурге – дымовыми шашками

Новости России. Провокации, столкновения и задержания – в России проходят несанкционированные акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на запреты властей и многочисленные предупреждения, сотни человек вышли на улицы городов. К митингам их призвали арестованный блогер Навальный и его сторонники.

Схожесть этих демонстраций со сценарием белорусских протестов довольно сложно отрицать. В Хабаровске митингующие с кричалками и под музыку водили хороводы, после чего двинулись маршем по городу. В Уфе силовиков забросали снегом, а в Екатеринбурге – дымовыми шашками.

На фоне провокаций со стороны активистов возникают стычки с правоохранителями. Полицейские, не церемонясь, применяют силу. Уже известно о более чем 400 задержанных в регионах.