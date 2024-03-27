МО Польши временно приостановило все военные учения после гибели пятого военнослужащего

Военные учения остановлены в Польше после очередного случая гибели военнослужащего, пишет ТАСС.

Так, в Польше прекращено проведение любых занятий, где могут быть применены взрывчатые вещества и боевая техника. Соответствующее решение было принято министром национальной обороны страны.

26 марта в ходе занятий по горной подготовке в Татрах произошла гибель польского спецназовца. В течение месяца в Польше во время учений погибли еще четверо военных: двое солдат скончались в результате наезда боевой машины пехоты, двое – в результате подрыва тротилового заряда на полигоне.

В ведомстве уточняется, что остановка учений не затрагивает действий структур, ведущих подготовку к участию в миссиях за рубежом, участвующих в операциях за границами страны, обучающих солдат Украины.