Bloomberg: слова Макрона об отправке солдат в Украину разозлили американских чиновников

Американские чиновники разгневаны словами президента Франции Эммануэля Макрона касательно отправки воинских контингентов в Украину, пишет РИА Новости со ссылкой на информагентство Bloomberg.

В публикации сказано, что слова Макрона вызвали недовольство канцлера Германии Олафа Шольца, а также гнев чиновников Вашингтона. По их мнению, подобные действия могут привести к столкновению с Москвой.

В феврале 2024 года действующий президент Франции заявил о намерении Парижа сделать все, чтобы Российская Федерация «не выиграла эту войну».