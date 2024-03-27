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Bloomberg: слова Макрона об отправке солдат в Украину разозлили американских чиновников

27 марта 2024 08:14
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Американские чиновники разгневаны словами президента Франции Эммануэля Макрона касательно отправки воинских контингентов в Украину, пишет РИА Новости со ссылкой на информагентство Bloomberg.

В публикации сказано, что слова Макрона вызвали недовольство канцлера Германии Олафа Шольца, а также гнев чиновников Вашингтона. По их мнению, подобные действия могут привести к столкновению с Москвой.

В феврале 2024 года действующий президент Франции заявил о намерении Парижа сделать все, чтобы Российская Федерация «не выиграла эту войну».

# Международная политика # Олаф Шольц # Эммануэль Макрон

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