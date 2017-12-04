Аэропорты Турции усиливают меры безопасности: пассажиров будут сопровождать полицейские

Новости Турции. Турция усиливает меры безопасности на международных авиарейсах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Турции. Турция усиливает меры безопасности на международных авиарейсах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно новому закону, вооруженные полицейские будут сопровождать пассажиров и экипажи самолетов, направляющиеся в Турцию или из нее. В силу нововведение вступит лишь после того, как страны, между которыми осуществляется перелет, заключат соответствующее соглашение.
Данная мера направлена на предотвращение возможных террористических атак. Подобная практика уже не один год применяется в США и Великобритании.