Аэропорты Турции усиливают меры безопасности: пассажиров будут сопровождать полицейские

Согласно новому закону, вооруженные полицейские будут сопровождать пассажиров и экипажи самолетов, направляющиеся в Турцию или из нее. В силу нововведение вступит лишь после того, как страны, между которыми осуществляется перелет, заключат соответствующее соглашение.