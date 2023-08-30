5,5 тыс. военнослужащих мобилизованы во Флориде из-за урагана «Идалия»

Новости США. Ураган «Идалия» в Мексиканском заливе усилился до четвертой категории. Скорость ветра составляет примерно 60 метров в секунду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прогнозы представил Национальный центр по наблюдению за ураганами США. Сильнее остальных от непогоды страдает Флорида. Местные власти советуют жителям покинуть опасные прибрежные районы. Уровень воды в отдельных районах может подняться до 4,5 метра, считают эксперты. Напомним, губернатор Флориды объявил чрезвычайное положение. Мобилизованы 5,5 тысячи военнослужащих Национальной гвардии, приведены в полную готовность сотни аварийных бригад и тысячи электромонтажников.