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5,5 тыс. военнослужащих мобилизованы во Флориде из-за урагана «Идалия»

30 августа 2023 20:22
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Новости США. Ураган «Идалия» в Мексиканском заливе усилился до четвертой категории. Скорость ветра составляет примерно 60 метров в секунду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5,5 тыс. военнослужащих мобилизованы во Флориде из-за урагана «Идалия»-1

Прогнозы представил Национальный центр по наблюдению за ураганами США. Сильнее остальных от непогоды страдает Флорида. Местные власти советуют жителям покинуть опасные прибрежные районы. Уровень воды в отдельных районах может подняться до 4,5 метра, считают эксперты. Напомним, губернатор Флориды объявил чрезвычайное положение. Мобилизованы 5,5 тысячи военнослужащих Национальной гвардии, приведены в полную готовность сотни аварийных бригад и тысячи электромонтажников.

# Ураганы # Новости США # Фотофакт

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