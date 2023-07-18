Новости Великобритании. 55 китов выбросились на берег одного из островов Шотландии. Только 10 из них выжили. Сейчас экологи пытаются вернуть китов в море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока неизвестно, почему морские обитатели оказались на мели. Однако данный вид (киты-лоцманы) известен своими прочными социальными связями. Если один из них попадает в беду, остальные следуют за ним на помощь. Специалисты призвали людей не посещать данный район, чтобы не мешать работе спасателей.