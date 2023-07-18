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55 китов выбросились на берег одного из островов Шотландии

18 июля 2023 06:33
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Новости Великобритании. 55 китов выбросились на берег одного из островов Шотландии. Только 10 из них выжили. Сейчас экологи пытаются вернуть китов в море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

55 китов выбросились на берег одного из островов Шотландии-1

Пока неизвестно, почему морские обитатели оказались на мели. Однако данный вид (киты-лоцманы) известен своими прочными социальными связями. Если один из них попадает в беду, остальные следуют за ним на помощь. Специалисты призвали людей не посещать данный район, чтобы не мешать работе спасателей.

# Дикие животные # Новости Великобритании # Фотофакт

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