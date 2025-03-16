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51 человек погиб при пожаре в здании клуба в Северной Македонии

16 марта 2025 10:48
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В македонском городе Кочани ночная вечерника обернулась трагедией. Пожар в здании местного клуба унес жизни 51 человека, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более сотни посетителей были госпитализированы с ожогами и травмами.

51 человек погиб при пожаре в здании клуба в Северной Македонии-2

Пожар вспыхнул глубокой ночью. По предварительным данным, возгорание началось из-за неосторожного обращения с пиротехническими средствами во время концерта местной группы. Пламя быстро распространилось, отрезав людям пути отхода. В момент ЧП в клубе находилось более полутора тысяч человек. На место трагедии прибыли премьер-министр страны и члены правительства. Политик призвал все компетентные органы оказать необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших. Владелец заведения задержан.

# Пожар

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