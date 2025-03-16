51 человек погиб при пожаре в здании клуба в Северной Македонии

В македонском городе Кочани ночная вечерника обернулась трагедией. Пожар в здании местного клуба унес жизни 51 человека, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более сотни посетителей были госпитализированы с ожогами и травмами.

Пожар вспыхнул глубокой ночью. По предварительным данным, возгорание началось из-за неосторожного обращения с пиротехническими средствами во время концерта местной группы. Пламя быстро распространилось, отрезав людям пути отхода. В момент ЧП в клубе находилось более полутора тысяч человек. На место трагедии прибыли премьер-министр страны и члены правительства. Политик призвал все компетентные органы оказать необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших. Владелец заведения задержан.