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50 человек погибли в Бразилии в результате прорыва дамбы

26 января 2019 12:42
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Новости Бразилии. В Бразилии прорвало дамбу: не менее 50 погибших, еще около 150 человек числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

50 человек погибли в Бразилии в результате прорыва дамбы -1

Инцидент произошел на юго-востоке страны. Плотина, которая сдерживала воду с отходами металлургической промышленности, не выдержала напора и развалилась.

50 человек погибли в Бразилии в результате прорыва дамбы -4

50 человек погибли в Бразилии в результате прорыва дамбы -6

На месте происшествия работают спасатели. Им уже удалось спасти более 180 человек. Сразу три министра направились на место инцидента. Создан кризисный штаб, он координирует работу различных структур.

# Несчастный случай # Фотофакт

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