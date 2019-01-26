50 человек погибли в Бразилии в результате прорыва дамбы

Новости Бразилии. В Бразилии прорвало дамбу: не менее 50 погибших, еще около 150 человек числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бразилии. В Бразилии прорвало дамбу: не менее 50 погибших, еще около 150 человек числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел на юго-востоке страны. Плотина, которая сдерживала воду с отходами металлургической промышленности, не выдержала напора и развалилась.
На месте происшествия работают спасатели. Им уже удалось спасти более 180 человек. Сразу три министра направились на место инцидента. Создан кризисный штаб, он координирует работу различных структур.