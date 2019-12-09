Во Франции из-за общенациональной забастовки парализовано движение транспорта во многих городах

Новости Франции. Париж в осаде демонстрантов. По всей Франции продолжается общенациональная забастовка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стачка транспортников парализовала движение во многих городах. В парижском метро работает лишь несколько линий, на которых поезда управляются электронной системой и курсируют без машинистов.

Напомним, общенациональная забастовка началась 5 декабря. Мирные митинги вскоре переросли в беспорядки. Для усмирения протестующих полиции пришлось применять слезоточивый газ и водометы.