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40 пострадавших – в южноафриканском Йоханнесбурге взорвалась секция магистрального газопровода

20 июля 2023 08:10
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Новости ЮАР. Не менее 40 человек пострадали при взрыве в ЮАР. Двое из них находятся в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

40 пострадавших – в южноафриканском Йоханнесбурге взорвалась секция магистрального газопровода-1

Инцидент произошел в одном из крупнейших городов страны Йоханнесбурге. Там взорвалась секция магистрального газопровода. В результате часть дороги обрушилась, образовался разлом. На месте происшествия работают спасатели. Полиция перекрыла район, где произошел взрыв. Точная причина произошедшего пока не установлена, одна из версий – утечка газа. В руководстве компании, которая отвечает за его подачу, причастность к случившемуся отрицают. По заявлениям руководства, все газопроводы исправны.

# Взрыв # Новости ЮАР # Фотофакт

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