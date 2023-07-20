40 пострадавших – в южноафриканском Йоханнесбурге взорвалась секция магистрального газопровода

Новости ЮАР. Не менее 40 человек пострадали при взрыве в ЮАР. Двое из них находятся в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в одном из крупнейших городов страны Йоханнесбурге. Там взорвалась секция магистрального газопровода. В результате часть дороги обрушилась, образовался разлом. На месте происшествия работают спасатели. Полиция перекрыла район, где произошел взрыв. Точная причина произошедшего пока не установлена, одна из версий – утечка газа. В руководстве компании, которая отвечает за его подачу, причастность к случившемуся отрицают. По заявлениям руководства, все газопроводы исправны.