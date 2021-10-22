В Латвии заявили, что в случае ухудшения эпидситуации больных придётся перевозить за границу

Новости Латвии. Катастрофическое состояние с коронавирусом наблюдается и в Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за сложной эпидобстановки правительство вынуждено было обратиться за международной помощью. В стране больницы буквально забиты, они уже не справляются с наплывом новых пациентов. Например, в рижской клинике в холле установили раскладные кровати.

Справиться с ситуацией Латвии не хватает ни сил, ни средств. Поэтому власти видят только один выход – международная помощь. А помочь надо во всем: необходимо специальное оборудование для больных COVID-19, аппараты ИВЛ и даже больничные койки. И неплохо было бы прислать в страну врачей. Кроме того, местные власти предупредили ЕС, что в случае ухудшения ситуации пациентов придется перевозить за границу, то есть в страны – члены Евросоюза, что последним вряд ли очень понравится.