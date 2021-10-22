В Латвии заявили, что в случае ухудшения эпидситуации больных придётся перевозить за границу
Новости Латвии. Катастрофическое состояние с коронавирусом наблюдается и в Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за сложной эпидобстановки правительство вынуждено было обратиться за международной помощью. В стране больницы буквально забиты, они уже не справляются с наплывом новых пациентов. Например, в рижской клинике в холле установили раскладные кровати.
Справиться с ситуацией Латвии не хватает ни сил, ни средств. Поэтому власти видят только один выход – международная помощь. А помочь надо во всем: необходимо специальное оборудование для больных COVID-19, аппараты ИВЛ и даже больничные койки. И неплохо было бы прислать в страну врачей. Кроме того, местные власти предупредили ЕС, что в случае ухудшения ситуации пациентов придется перевозить за границу, то есть в страны – члены Евросоюза, что последним вряд ли очень понравится.
Так что просьба о помощи немного становится похожа на шантаж. Напомним, Латвия занимает первое место в мире по заболеваемости коронавирусом. В связи с этим в стране введен жесткий локдаун. В это время действует комендантский час. С восьми вечера и до пяти утра гражданам запрещено выходить на улицу. За этим строго следит полиция.