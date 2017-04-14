4 художника из Хорватии к Пасхе гигантские разрисованные яйца отправили в Берлин и Боснию и Герцеговину

Новости Хорватии. Хорватские мастера в преддверии Пасхи расписывают гигантские яйца и отправляют в Европу в качестве подарков.

В 2017 году невероятные произведения искусства получит один из городов Боснии и Герцеговины, а также немецкая столица.

Украшением яиц занимаются четыре художника-любителя, которые изображают на своих уникальных холстах пейзажи и достопримечательности городов-получателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.