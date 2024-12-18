Прямой эфир

320 тысяч словаков подписали петицию об отмене европейских санкций против России

18 декабря 2024 19:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Иностранцы симпатизируют Беларуси – в отличие от западных властей. Впрочем, их авторитет и поддержка среди населения стремительно падают. Жители оспаривают решения руководства ЕС. На этот раз словаки. Они подписали петицию об отмене европейских санкций против России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

320 тысяч словаков подписали петицию об отмене европейских санкций против России-2

В поддержку инициативы выступили более 320 тысяч человек. Столько голосов собрали всего с начала ноября 2024-го. А к концу года – количество подписей под документом, вероятно, возрастет, ведь народ Словакии устал от экономических проблем. Это и стало поводом для обсуждения санкций обществом. Эксперты признают: из-за них страдают экспорт и импорт продукции, многие предприниматели обанкротились, а люди лишились легального дохода. Помимо прочего, цены на топливо, электричество и отопление по-прежнему растут, вопреки обещаниям еврочиновников. Европа пыталась наказать Россию, но наказала себя. Именно страны ЕС – больше самой Москвы – пострадали от введенных ограничений.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Гигин про визит Лукашенко в ОАЭ: нашего лидера уважают за волю, решимость, ответственность
18 декабря 2024 19:07

Гигин про визит Лукашенко в ОАЭ: нашего лидера уважают за волю, решимость, ответственность

В Германии индекс делового климата упал до самого низкого уровня с мая 2020-го
18 декабря 2024 17:07

В Германии индекс делового климата упал до самого низкого уровня с мая 2020-го

Марин Ле Пен заявила, что готовится к досрочным президентским выборам во Франции
18 декабря 2024 16:56

Марин Ле Пен заявила, что готовится к досрочным президентским выборам во Франции