В ЕС не хватает квалифицированных кадров

В Евросоюзе не хватает квалифицированных работников. Проблема характерна для всех стран объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти в половине опрошенных компаний сообщили, что столкнулись с трудностями при поиске сотрудников с нужными навыками. Эксперты объясняют эту тенденцию составом населения Европы. Оно стареет, рождаемость снижается. В результате число трудоспособных граждан ЕС сократилось на 4 миллиона за последние 10 лет.