3 человека погибли в результате взрыва в немецком Дюссельдорфе

Три человека погибли, 16 пострадали в результате взрыва и пожара в немецком Дюссельдорфе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожарные прибыли на место ЧП и эвакуировали из дома более 70 его жителей. Пламя стремительно распространялось по всему зданию. В борьбе с огнем были задействованы около 100 сотрудников экстренных служб. Причина инцидента пока не известна. Само здание, где произошел взрыв, теперь непригодно для проживания.