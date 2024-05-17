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3 человека погибли в результате взрыва в немецком Дюссельдорфе

17 мая 2024 06:36
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Три человека погибли, 16 пострадали в результате взрыва и пожара в немецком Дюссельдорфе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3 человека погибли в результате взрыва в немецком Дюссельдорфе-1

Пожарные прибыли на место ЧП и эвакуировали из дома более 70 его жителей. Пламя стремительно распространялось по всему зданию. В борьбе с огнем были задействованы около 100 сотрудников экстренных служб. Причина инцидента пока не известна. Само здание, где произошел взрыв, теперь непригодно для проживания.

# Взрыв # Новости Германии

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