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28 млн гривен потратила Украина на демонтаж советского герба с монумента «Родина-мать»

06 августа 2023 12:13
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Новости Украины. В Киеве демонтировали советский герб с монумента «Родина-мать». Теперь на его месте украинский трезубец. Работы обошлись стране в 28 миллионов гривен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 млн гривен потратила Украина на демонтаж советского герба с монумента «Родина-мать»-1

Однако на борьбу с советским прошлым власти страны денег не жалеют. Кроме того, что на памятнике заменили символ СССР, монументу еще и дали другое название. «Родина-мать» превратилась в «Украину-мать». Демонтаж памятника должен был завершиться еще вчера, 5 августа. Однако планы рабочих сорвал сильный ветер.

# Памятники # Новости Украины # Фотофакт

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