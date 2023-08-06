28 млн гривен потратила Украина на демонтаж советского герба с монумента «Родина-мать»

Новости Украины. В Киеве демонтировали советский герб с монумента «Родина-мать». Теперь на его месте украинский трезубец. Работы обошлись стране в 28 миллионов гривен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако на борьбу с советским прошлым власти страны денег не жалеют. Кроме того, что на памятнике заменили символ СССР, монументу еще и дали другое название. «Родина-мать» превратилась в «Украину-мать». Демонтаж памятника должен был завершиться еще вчера, 5 августа. Однако планы рабочих сорвал сильный ветер.