2500 евро за шлёпанцы: в Национальном парке Италии ввели штрафы для туристов

Новости Италии. На такой шаг власти пошли из-за постоянно застревающих в горных регионах путешественников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что в парке в Лигурии очень много крутых склонов и узких тропинок. Соответственно, чтобы спасти туристов, приходится задействовать вертолеты. Час полета обходится примерно в 5000 евро.