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25-летняя девушка провела в ледяной проруби час и попала в Книгу рекордов

29 января 2019 08:06
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Новости России. Нырнула в ледяную прорубь – попала в Книгу рекордов России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25-летняя девушка провела целый час в воде, температура которой не превышала +2 градуса по Цельсию.

25-летняя девушка провела в ледяной проруби час и попала в Книгу рекордов-1

Для Беларуси Осман Делибаш – свой человек. Титул мастера спорта по зимнему плаванию девушка получила именно в нашей стране. Она является постоянной участницей заплывов «моржей» на Комсомольском озере. На участке у ее дома есть пруд для тренировок, где она установила рекорд среди женщин и записала обучающее видео.

25-летняя девушка провела в ледяной проруби час и попала в Книгу рекордов-4

Осман Делибаш, мастер спорта по зимнему плаванию:
Самая трудная была 35-я минута, когда мой мозг говорил: наверное, надо выйти. Но я объясняла, что это видео принесет пользу специалистам, которые служат в условиях экстремального холода, а также людям, которые, не дай Бог, оказавшись в экстремальной ситуации, вспомнят об этом видео и поймут, что через 8 минут, как говорит статистика, они не умрут, а могут продержаться в ледяной воду гораздо дольше – минимум час. Тогда я начинала успокаиваться.

25-летняя девушка провела в ледяной проруби час и попала в Книгу рекордов-7

25-летняя девушка провела в ледяной проруби час и попала в Книгу рекордов-9

25-летняя девушка провела в ледяной проруби час и попала в Книгу рекордов-11

25-летняя девушка провела в ледяной проруби час и попала в Книгу рекордов-13

Осман профессионально занимается зимним плаванием больше 10 лет и уже давно известна публике во всем мире, в том числе участием в телевизионных экстремальных шоу.

25-летняя девушка провела в ледяной проруби час и попала в Книгу рекордов-16

# Рекорды # Осман Делибаш # Фотофакт

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