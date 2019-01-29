25-летняя девушка провела в ледяной проруби час и попала в Книгу рекордов

Новости России. Нырнула в ледяную прорубь – попала в Книгу рекордов России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25-летняя девушка провела целый час в воде, температура которой не превышала +2 градуса по Цельсию.

Для Беларуси Осман Делибаш – свой человек. Титул мастера спорта по зимнему плаванию девушка получила именно в нашей стране. Она является постоянной участницей заплывов «моржей» на Комсомольском озере. На участке у ее дома есть пруд для тренировок, где она установила рекорд среди женщин и записала обучающее видео.

Осман Делибаш, мастер спорта по зимнему плаванию:

Самая трудная была 35-я минута, когда мой мозг говорил: наверное, надо выйти. Но я объясняла, что это видео принесет пользу специалистам, которые служат в условиях экстремального холода, а также людям, которые, не дай Бог, оказавшись в экстремальной ситуации, вспомнят об этом видео и поймут, что через 8 минут, как говорит статистика, они не умрут, а могут продержаться в ледяной воду гораздо дольше – минимум час. Тогда я начинала успокаиваться.