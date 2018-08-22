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На Гавайи надвигается ураган «Лейн»: в штате закрываются школы и офисы департамента образования

22 августа 2018 14:16
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Новости США. На Гавайях закрываются школы: к острову приближается ураган «Лейн». С 22 августа не будут работать и офисы департамента образования штата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Гавайи надвигается ураган «Лейн»: в штате закрываются школы и офисы департамента образования-1

Когда учреждения вернутся к привычному расписанию – неизвестно. Центр разрушительной стихии в данный момент располагается в 800 километрах от Гонолулу. Он достиг 5-й, максимальной категории. Вероятнее всего, шторм достигнет побережья в течение 36 часов. Власти предупреждают граждан о сильных ливнях и возможных затоплениях.

# Ураганы # Фотофакт

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