На Гавайи надвигается ураган «Лейн»: в штате закрываются школы и офисы департамента образования

Новости США. На Гавайях закрываются школы: к острову приближается ураган «Лейн». С 22 августа не будут работать и офисы департамента образования штата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда учреждения вернутся к привычному расписанию – неизвестно. Центр разрушительной стихии в данный момент располагается в 800 километрах от Гонолулу. Он достиг 5-й, максимальной категории. Вероятнее всего, шторм достигнет побережья в течение 36 часов. Власти предупреждают граждан о сильных ливнях и возможных затоплениях.