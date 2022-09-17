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21 человек погиб в ЮАР при столкновении школьного автобуса и грузовика

17 сентября 2022 13:02
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Новости ЮАР. 21 человек погиб в крупном ДТП в Южно-Африканской Республике. Там на скоростной трассе грузовик при обгоне потерял управление и врезался в школьный автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21 человек погиб в ЮАР при столкновении школьного автобуса и грузовика -1

Жертвами происшествия стали 19 детей в возрасте от 5 до 12 лет и двое взрослых, сопровождавших учеников. Водитель грузовой машины скрылся с места происшествия, полиция ведет его поиски. Участок шоссе, где произошла трагедия, перекрыт, сейчас там работает бригада следователей.

# Авария # Новости ЮАР # Фотофакт

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