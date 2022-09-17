21 человек погиб в ЮАР при столкновении школьного автобуса и грузовика

Новости ЮАР. 21 человек погиб в крупном ДТП в Южно-Африканской Республике. Там на скоростной трассе грузовик при обгоне потерял управление и врезался в школьный автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости ЮАР. 21 человек погиб в крупном ДТП в Южно-Африканской Республике. Там на скоростной трассе грузовик при обгоне потерял управление и врезался в школьный автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жертвами происшествия стали 19 детей в возрасте от 5 до 12 лет и двое взрослых, сопровождавших учеников. Водитель грузовой машины скрылся с места происшествия, полиция ведет его поиски. Участок шоссе, где произошла трагедия, перекрыт, сейчас там работает бригада следователей.