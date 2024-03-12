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2 человека погибли при сходе снежной лавины в Японии

12 марта 2024 11:28
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Два человека погибли в горах Японии. Трагедией обернулся сход лавины на популярном среди туристов и любителей экстремального спорта склоне. Огромная масса снега за несколько секунд накрыла группу лыжников из шести человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2 человека погибли при сходе снежной лавины в Японии-1

Четверо из них смогли выбраться самостоятельно. Еще одного обнаружили и откопали спасатели. С различными травмами пострадавшего доставили на вертолете в больницу. Жертвами стихии стали два туриста из Новой Зеландии.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия. По сообщению властей, гора, где произошло ЧП, находится недалеко от горнолыжных курортов, но проложенных трасс там нет, поэтому лавины могут сойти в любой момент.

# ЧП # Новости Японии

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