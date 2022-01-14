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19-летняя бельгийка в одиночку облетела земной шар. Девушка преодолела 52 страны и 51 тысячу километров

14 января 2022 09:17
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Мировой рекорд. Зара Резерфорд стала самой молодой женщиной, которая в одиночку облетела земной шар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

19-летняя бельгийка в одиночку облетела земной шар. Девушка преодолела 52 страны и 51 тысячу километров-1

19-летняя бельгийка поднялась на легкомоторном самолете в небо еще в августе 2021-го, чтобы преодолеть 51 тысячу километров. На ее пути было пять континентов и 52 страны.  

19-летняя бельгийка в одиночку облетела земной шар. Девушка преодолела 52 страны и 51 тысячу километров-4

Тяга к полетам у девушки – это семейное. Ее мама и папа пилоты. Сама Зара планирует поступить в 2022 году в университет с мечтой стать астронавтом.  

# Рекорды # Зара Резерфорд # Фотофакт

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