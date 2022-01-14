19-летняя бельгийка в одиночку облетела земной шар. Девушка преодолела 52 страны и 51 тысячу километров

Мировой рекорд. Зара Резерфорд стала самой молодой женщиной, которая в одиночку облетела земной шар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19-летняя бельгийка поднялась на легкомоторном самолете в небо еще в августе 2021-го, чтобы преодолеть 51 тысячу километров. На ее пути было пять континентов и 52 страны.