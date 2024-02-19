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17,5 млн туристов посетили Пекин на китайский Новый год

19 февраля 2024 07:51
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В Китае завершилось празднование Нового года по лунному календарю. На протяжении восьми дней столицу страны посетили 17,5 миллионов туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

17,5 млн туристов посетили Пекин на китайский Новый год-1

Городские власти подсчитали, что поток приезжих увеличился более чем на 37 % в сравнении с прошлым годом, а доходы от туризма возросли на 40 %, а это около 4 миллиардов долларов. В этом году каникулы по случаю Праздника весны длились в КНР с 10 по 17 февраля. За это время храмовые ярмарки приняли свыше 5 миллионов посетителей, сельским туризмом заинтересовались более 2 миллионов человек, а театры дали 1,5 тысячи представлений, которые увидели 310 тысяч зрителей.

# Туризм # Новости Китая

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