17,5 млн туристов посетили Пекин на китайский Новый год

Городские власти подсчитали, что поток приезжих увеличился более чем на 37 % в сравнении с прошлым годом, а доходы от туризма возросли на 40 %, а это около 4 миллиардов долларов. В этом году каникулы по случаю Праздника весны длились в КНР с 10 по 17 февраля. За это время храмовые ярмарки приняли свыше 5 миллионов посетителей, сельским туризмом заинтересовались более 2 миллионов человек, а театры дали 1,5 тысячи представлений, которые увидели 310 тысяч зрителей.