В Словакии отменили режим ЧС, но при необходимости готовы ввести его снова

Новости Словакии. В Словакии 14 июня отменили режим чрезвычайной ситуации. Его ввели в стране из-за коронавируса еще в марте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот период была значительно ужесточена уголовная и административная ответственность за совершенные преступления. Суды, в частности, выносили приговоры с максимальными сроками наказаний, которые предусмотрены соответствующими статьями национального Уголовного кодекса.