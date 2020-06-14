В Словакии отменили режим ЧС, но при необходимости готовы ввести его снова

Новости Словакии. В Словакии 14 июня отменили режим чрезвычайной ситуации. Его ввели в стране из-за коронавируса еще в марте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Словакии. В Словакии 14 июня отменили режим чрезвычайной ситуации. Его ввели в стране из-за коронавируса еще в марте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этот период была значительно ужесточена уголовная и административная ответственность за совершенные преступления. Суды, в частности, выносили приговоры с максимальными сроками наказаний, которые предусмотрены соответствующими статьями национального Уголовного кодекса.
Словацкие власти сохраняют повышенную бдительность в связи с угрозой второй волны пандемии коронавируса. В случае ухудшения ситуации, правительство республики готово восстановить режим ЧС и вновь ввести жесткие социальные ограничения, большинство из которых в стране уже сняты.