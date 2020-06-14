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В Словакии отменили режим ЧС, но при необходимости готовы ввести его снова

14 июня 2020 11:51
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Новости Словакии. В Словакии 14 июня отменили режим чрезвычайной ситуации. Его ввели в стране из-за коронавируса еще в марте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Словакии отменили режим ЧС, но при необходимости готовы ввести его снова-1

В этот период была значительно ужесточена уголовная и административная ответственность за совершенные преступления. Суды, в частности, выносили приговоры с максимальными сроками наказаний, которые предусмотрены соответствующими статьями национального Уголовного кодекса.

В Словакии отменили режим ЧС, но при необходимости готовы ввести его снова-4

Словацкие власти сохраняют повышенную бдительность в связи с угрозой второй волны пандемии коронавируса. В случае ухудшения ситуации, правительство республики готово восстановить режим ЧС и вновь ввести жесткие социальные ограничения, большинство из которых в стране уже сняты. 

# Коронавирус # Фотофакт

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